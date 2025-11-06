Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2025.- Con la llegada de la temporada de frío, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a no encender anafres, braseros, fogones o estufas dentro de casa, a fin de prevenir intoxicaciones y fallecimientos por monóxido de carbono.

Estos artefactos consumen el oxígeno del ambiente y como resultado, producen monóxido de carbono. Este gas, al ser inhalado, es sumamente peligroso, pues puede causar síntomas como dolor de cabeza, mareos, somnolencia, vómitos, pérdida del conocimiento o en el peor de los casos, un paro cardiorrespiratorio.

Por ello, es fundamental mantener una buena ventilación en los hogares, cuando se enciendan estufas de gas o de leña, anafres o calentones, dejando puertas y ventanas abiertas para facilitar la circulación de aire y se debe evitar utilizarlos para calentar habitaciones durante la noche o mientras se duerme.

En caso de contar con una chimenea en el hogar, es necesario darle mantenimiento al menos una vez al año para verificar que se encuentre en óptimas condiciones y que su uso no represente un riesgo para los integrantes de la familia.

Para disminuir la entrada de aire frío y mantener el calor en casa, se recomienda tapar rendijas de puertas y ventanas, además mantenerse bien abrigados, principalmente niñas y niños menores de cinco años y adultos mayores, por ser los grupos más vulnerables.