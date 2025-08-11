Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), informa cómo protegerse de la brucelosis. La dependencia advierte que los quesos frescos que se venden en la vía pública, sin etiquetas ni refrigeración, podrían representan un riesgo para la salud, ya que pueden haber sido elaborados con leche no pasteurizada.

Este tipo de lácteo puede contener bacterias que provocan padecimientos como salmonelosis y listeria, además de la brucelosis, causantes de fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal, de cabeza y articular.

Para tu protección, adquiere y conserva los quesos frescos siempre en refrigeración. La temperatura ambiente favorece la reproducción de bacterias que pueden causar enfermedades.

Además, asegúrate que en la envoltura aparezca la leyenda de que fueron elaborados con leche pasteurizada, no adquieras productos si la fecha de caducidad ya expiró. Si compras quesos a granel, pide al vendedor que te muestre la envoltura de la pieza completa con la etiqueta, para verificar que cumpla con los aspectos arriba mencionados.

Es importante que la persona que te despache use guantes desechables y cubrebocas, que el cuchillo con el que parte esté limpio, y que no haya sido utilizado en alimentos cárnicos crudos, como chorizos.