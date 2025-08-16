Morelia, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- En lo que va de este año, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) han realizado 66 servicios aéreos con tiempos de respuesta óptimos, lo que ha permitido salvaguardar la integridad de las y los pacientes.

Lo anterior, gracias a la disponibilidad de los helicópteros de la Dirección de Servicios Aéreos de Gobierno del Estado, lo que ha permitido realizar traslados por temas obstétricos y el resto por diversas emergencias que ponen en riesgo la vida de la población.

Durante los trayectos, paramédicos del CRUM y un equipo de profesionales médicos especializados de los servicios aéreos acompañan al paciente y le brindan atención prehospitalaria en todo momento.

Las ambulancias aéreas son un transporte sanitario y seguro para pacientes gravemente enfermos que requieren atención urgente en un hospital de alta especialidad, donde cada minuto cuenta para poder asegurar su bienestar y cuidado.