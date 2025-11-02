Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) inicia noviembre fortaleciendo la detección temprana y gratuita del cáncer de mama. Para ello, sus unidades móviles de mastografía recorrerán siete municipios del 3 al 7 de este mes, facilitando el acceso a este servicio primordial.

Las unidades móviles visitarán Coahuayana, Vista Hermosa, Penjamillo, Aquila, Coalcomán, Angamacutiro y Tepalcatepec. Los estudios están dirigidos a mujeres de 40 a 69 años que, debido a la ubicación geográfica, enfrentan dificultades para trasladarse a unidades médicas en sus lugares de origen.

Vista Hermosa será el único municipio en donde permanecerá una unidad móvil de manera fija durante toda la semana del 3 al 7 de noviembre, la cual estará ubicada en el auditorio de la plaza principal. Mientras que del 3 al 5 del mismo mes visitarán Ansihuacuaro y Santa Fe del Río, localidades pertenecientes a Penjamillo, además de su cabecera municipal.

El día 3 de noviembre se estará brindando atención de 9:00 a 18:00 horas a mujeres originarias de Coahuayana; y del 3 al 7 se estarán atendiendo comunidades del municipio de Aquila como Faro de Brucerias, Pomaro, Motín del oro y Tizupan..

Los días 4 y 5 otra unidad más atenderá a usuarias del municipio de Coalcomán en la explanada de la Casa de la Cultura; y finalmente los días 6 y 7 se desplegarán dos unidades más, una en la cabecera municipal de Tepalcatepec, en su centro de salud, y otra más a la plaza principal de Angamacutiro.

Es importante que todas las interesadas deben presentarse con copia de su INE, aseadas, rasuradas, sin usos de perfumes, cremas, talcos, ni desodorantes, no portar joyas, además de tomar en cuenta que tuvo que haber pasado un año de su último estudio.