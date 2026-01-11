Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2026.– Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Michoacán rechazamos de manera tajante y categórica cualquier postura que promueva o normalice la intervención de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional.

En esa línea, condenamos las declaraciones del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, que se inscriben en una lógica de entreguismo y subordinación incompatible con los principios constitucionales y con la historia de México.

Que quede claro: defender la soberanía es una obligación de Estado; pedir la intervención de Estados Unidos es una traición a la patria. No hay matices ni interpretaciones posibles. México no es colonia, no es protectorado y no admite tutelajes extranjeros.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo de México, y su defensa constituye una obligación irrenunciable del Estado mexicano. En consecuencia, ninguna circunstancia justifica la cesión de esa soberanía ni la subordinación del país a intereses o decisiones externas.

Las voces que hoy llaman a la injerencia militar repiten el mismo discurso de la derecha más rancia y antipatriótica. Sus planteamientos son equivalentes a los de personajes vinculados al conservadurismo extremo, que históricamente ha apostado por debilitar al país, desacreditar a sus instituciones y someterlo a intereses externos.

Desde el Congreso reiteramos nuestro respaldo absoluto y sin reservas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Estado mexicano, quien ha asumido una postura firme, digna y responsable frente a cualquier amenaza a la soberanía nacional.

La Presidenta no está sola: tiene el respaldo del pueblo y de la mayoría democrática que cree en un México libre e independiente.

Confiamos plenamente en el gobierno de México, en su gabinete de seguridad y en la estrategia integral que combina coordinación institucional, inteligencia, justicia social y atención a las causas profundas de la violencia. La paz se construye fortaleciendo al Estado mexicano, no entregándolo.

Desde el Poder Legislativo de Michoacán acompañamos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en sus cuatro ejes fundamentales: Atención a las Causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y Coordinación Integral de los tres órdenes de gobierno para combatir la impunidad, convencidos de que la seguridad se defiende con instituciones fuertes, con inversión social y con un proyecto de nación soberano.

Atentamente

Grupo Parlamentario de MORENA

Grupo Parlamentario del Partido Verde

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Representación Parlamentaria

Grupo Parlamentario del PRD

