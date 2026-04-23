Morelia, Mich.- a 23 de abril de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) entregó al Juzgado Segundo Laboral en Morelia el listado del personal emergente que se requiere para ofrecer un servicio educativo digno a las y los más de 57 mil alumnos inscritos en los distintos programas que se ofertan. En consecuencia, el órgano jurisdiccional tendrá que emitir la respuesta de las personas que estarán autorizadas, a fin de que se cumpla la sentencia emitida por el juzgado federal de la suspensión provisional.

Asimismo, el Juzgado Primero Laboral celebrará la audiencia incidental respecto al personal administrativo emergente que se requiere para atender las actividades académicas de la Máxima Casa de Estudios. Esto en el marco del emplazamiento de huelga 482/2025 promovido por el Sindicato de Empleados.