Morelia, Michoacán, a 23 de abril de 2026.- En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como del impulso global al uso responsable de las tecnologías en niñas, niños y jóvenes, Adolfo “Fito” Torres subrayó la importancia de que estos tres ejes —lectura, derechos de autor y herramientas digitales— se integren como parte de una misma visión formativa para las nuevas generaciones, reflexión que nace de su experiencia como autor del libro Apaguemos la Narcocultura.

Señaló que esta fecha adquiere un significado especial, al representar no solo la promoción de la lectura, sino también la responsabilidad que implica generar contenidos con impacto social en un entorno cada vez más influenciado por la tecnología, “el 23 de abril no es solo una fecha simbólica; hoy más que nunca representa la oportunidad de formar conciencia. La lectura, los contenidos actuales con impacto social y el uso de la tecnología deben caminar juntos para construir una mejor comunidad”, expresó.

Fito destacó que su trabajo ha buscado precisamente generar reflexión en torno a los contenidos que consumen las juventudes, especialmente en entornos digitales, donde fenómenos como la narcocultura pueden influir en la percepción de la realidad, enfatizó que si a través de su mensaje se ha logrado impactar positivamente en al menos una familia, un joven, un docente o un padre o madre ayudándoles a generar criterio, detectar conductas de riesgo o fomentar valores, el objetivo de Apaguemos la Narcocultura se encuentra plenamente justificado.

“Con que una sola persona haya cambiado su perspectiva, con que una familia haya encontrado herramientas para orientar mejor a sus hijos, me doy por satisfecho. De eso se trata: de generar conciencia y construir desde lo individual hacia lo colectivo”, puntualizó.

Adelantó que en los próximos meses se estará llevando a cabo una conferencia en Morelia, dirigida especialmente a jóvenes, donde se profundizará en estos temas y se abrirá un espacio de diálogo y reiteró que la combinación entre lectura, pensamiento crítico y uso responsable de la tecnología es clave para construir una sociedad más consciente, informada y alejada de narrativas que normalicen la violencia.