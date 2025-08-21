Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- En la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, Yaneli ha consolidado un negocio de insumos agropecuarios con el apoyo del programa Fuerza Mujer. Esta iniciativa, una insignia del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), le ha permitido impulsar la comercialización de semillas, fertilizantes y alimentos para animales en su localidad.

El camino no ha sido sencillo. Como muchas mujeres en Michoacán, Yaneli se enfrentó a la brecha financiera: la dificultad de acceder a créditos y capital que le permitieran consolidar su idea. Sin embargo, encontró en el programa Fuerza Mujer la oportunidad que necesitaba para dar un paso adelante.

Su forrajera, ubicada justo frente a la gasolinera de Tiripetío, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan insumos agrícolas y veterinarios. Yaneli tiene clara su meta: consolidar su empresa y dar trabajo a por lo menos tres o cuatro personas más en la comunidad.

Fuerza Mujer le otorgó recursos económicos y también capacitación en temas como ahorro, inversión e inclusión financiera. “Me ayudaron a organizarme mejor, a administrar mi negocio. Han sido herramientas que me sirven todos los días”, reconoce.

La ubicación de su negocio ha favorecido que clientes de Acuitzio, Lagunillas y Villa Madero acudan a surtirse con ella. “Estamos en zona rural, pero al paso de muchos municipios. Eso nos da la posibilidad de crecer”, explica.

“Yo soy un ejemplo de que sí se puede. Los créditos son accesibles, las tasas justas y el trámite sencillo. Solo necesitamos ese primer impulso y Fuerza Mujer lo hace posible”, finalizó.