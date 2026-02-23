Morelia, Michoacán, 22 de febrero de 2026.- Derivado de los sucesos registrados en diversos municipios del estado tras el operativo realizado por autoridades federales en Jalisco, el Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) informa que el servicio de transporte público comienza a reanudarse de manera gradual en distintas regiones. A través de las delegaciones regionales se mantiene comunicación con el sector transportista y se realiza un inventario de las unidades que pudieron resultar afectadas.

La directora general del ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, señaló que se ha mantenido monitoreo permanente del sector en coordinación con las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno, con el fin de evaluar las condiciones en cada zona y definir la forma en que se restablece el servicio. Explicó que cada región seguirá una estrategia particular de acuerdo con su situación.

Asimismo, indicó que las autoridades han reforzado la seguridad en accesos y salidas de las principales ciudades, lo que permite generar condiciones para que el transporte público retome operaciones de manera paulatina en beneficio de las y los usuarios.

La titular del ITransporte agregó que, debido a la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero, habrá un ajuste en el número de unidades en servicio; no obstante, la reactivación continuará conforme existan las condiciones de seguridad necesarias.

El instituto reiteró que continuará en coordinación con las autoridades estatales y con los transportistas para dar seguimiento a la situación y garantizar que el servicio se brinde de forma segura para la población.