Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- La temporada de la Mariposa Monarca ya comenzó en Michoacán, y el municipio de Senguio invita al público nacional y extranjero a visitar sus santuario, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Esta migración que sigue cautivando al mundo entero se encuentra en “el alma de México”, donde se ubican tres santuarios: Senguio, Sierra Chincua y El Rosario, cada uno con cualidades diferentes que otorgan al visitante una experiencia única que los conecta con la naturaleza.

Rodolfo Quintana Trujillo, presidente municipal de Senguio explicó que la migración de la Mariposa Monarca logra atraer a un importante número de personas, “lo que representa un impulso fundamental para el desarrollo turístico de la región. Este tipo de actividades no solo celebran la llegada de una de las migraciones más impresionantes del mundo, sino que también fortalecen la identidad cultural y natural del municipio”.

Irving Emmanuel Gómez Valdespino, director de Turismo de Senguio puntualizó que a través de la promoción de rutas ecoturísticas, presentaciones culturales y actividades de sensibilización ambiental, se genera un atractivo capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales.

El costo de entrada al santuario es de 150 pesos adultos, y 130 pesos para los menores. La tirolesa es de 100 pesos, y la renta de alguna de las 18 camionetas disponibles es de mil pesos, en la cual se pueden trasladar hasta 10 personas del parador turístico a las inmediaciones donde se verán a las Mariposas Monarca.

De igual forma, autoridades locales, entre las que estuvo Fernando Luna Torres, representante ejidal, recordó que ahí se encuentra el mirador del japonés, escenario natural que se colocó en los billetes de 50 pesos que circularon a nivel nacional.

Finalmente señalaron que en la presente temporada de la Mariposa Monarca, en este santuario se tiene la estimación de 25 mil personas que lleguen a vivir a su migración. Las recomendaciones, reiteraron, es no llevar mascotas, respetar a las especies, no tocarlas y hacer caso a los guías.