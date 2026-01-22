Morelia, Michoacán; 22 de enero de 2026.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo personal y la autonomía económica de la ciudadanía, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció su primer ciclo de talleres y cursos del año 2026.

A partir del próximo 16 de febrero, se pondrá en marcha una oferta académica diversa que contempla desde formación técnica administrativa e idiomas, hasta artes manuales y oficios creativos, diseñados para fortalecer las capacidades laborales y productivas de la población.

La cartelera correspondiente a este semestre incluye las siguientes opciones:

Auxiliar Administrativo (Básico)

• Curso semestral orientado a quienes buscan incorporarse al ámbito laboral.

• Horario: Lunes y miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Costo: $300.00 (pago único).

• Enlace de registro: https://acortar.link/wxASnK

Inglés (Intermedio)

• Fortalecimiento de competencias en lengua extranjera con validez semestral.

• Horario: Lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

• Costo: $300.00 (pago único).

• Enlace de registro: https://acortar.link/H2NeAF

Taller de Fieltro

• Espacio creativo para el diseño de figuras y accesorios.

• Horario: Lunes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

• Costo: Sin costo (no incluye material).

• Enlace de registro: https://acortar.link/PyTJmT

Taller de Organizadores (Tejido)

• Elaboración de artículos utilitarios para el hogar u oficina.

• Horario: Martes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (inicio 17 de febrero).

• Costo: Sin costo (no incluye material).

• Enlace de registro: https://acortar.link/b7At1n

Taller de Prendas de Crochet

• Técnica de tejido para la creación de ropa y accesorios.

• Horario: Miércoles de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (inicio 18 de febrero).

• Costo: Sin costo (no incluye material).

• Enlace de registro: https://acortar.link/etgGT9

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción a través del enlace de registro disponible en las redes sociales oficiales de Semmujeris o en la descripción de las publicaciones correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la igualdad sustantiva, al brindar herramientas accesibles que fortalecen la autonomía económica, promueven el autoempleo y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.