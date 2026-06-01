Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- La Secretaría de Cultura del Estado (Secum) prepara una velada única con la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) para el concierto del próximo 5 de junio. La agrupación ofrecerá una presentación llena de contrastes musicales que reunirá la energía de Moncayo, la elegancia de Vanhal y la fuerza expresiva de Sibelius.

Bajo la dirección artística de Enrique Arturo Diemecke y con la participación del contrabajista Luis Manuel Mendoza Ortega como solista invitado, el programa abrirá con “Sinfonietta”, de José Pablo Moncayo, una de las obras más representativas del repertorio mexicano por su riqueza rítmica, color orquestal y energía sonora.

Posteriormente, el público disfrutará del “Concierto para contrabajo” de Johann Baptist Vanhal, pieza emblemática del periodo clásico que destaca por otorgar un papel protagónico a este instrumento. La interpretación estará a cargo de Mendoza Ortega, quien es integrante de la Osidem desde 2015.

La velada concluirá con la “Sinfonía No. 5” de Jean Sibelius, una de las composiciones más reconocidas del repertorio sinfónico del siglo XX. Su fuerza expresiva, la evocación de paisajes naturales y su célebre final la han convertido en una de las obras más admiradas del compositor finlandés.

El concierto será a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo. La entrada tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos. Los boletos estarán disponibles a partir del 1 de junio en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, ubicadas al interior del Teatro Melchor Ocampo.