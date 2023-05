Selena Gómez apareció de manera inesperada en la Met Gala. ¡Una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos!

La Met Gala de 2023 fue un evento exitoso que sorprendió a los espectadores con sus diversas sorpresas, como cada año. Sin embargo, la ausencia de algunas personalidades importantes no pasó desapercibida, entre ellas Blake Lively, Beyoncé, Lady Gaga, Zendaya y Selena Gómez. Esta última “visitó” la gala del Met de una manera muy peculiar.

Las redes sociales enloquecieron cuando comenzó a circular una fotografía de Selena Gómez, quien supuestamente habría desfilado en la Met Gala de este año, luciendo un vestido azul y un maquillaje natural. El cual refleja la apariencia actual de la cantante, por lo que muchos fanáticos creyeron que era real. Sin embargo, se trató de una fotografía hecha con inteligencia artificial.

El tweet que se hizo viral decía que Selena Gómez había aparecido sorpresivamente en la MET Gala de este año, y estaba acompañado de dos imágenes de la cantante en la alfombra roja.

El mensaje recibió miles de “me gusta” y comentarios elogiando a la fundadora de Rare Beauty. Sin embargo, se descubrió poco después que las imágenes eran falsas y habían sido creadas por inteligencia artificial.

Selena Gómez no se presentó en la gala ni en el “after party” del Met. Aunque no se dio una razón específica de su ausencia, se podría suponer que es para descansar después de concluir la filmación de la tercera temporada de su serie, Only Murders in the Building.

Muchos de los fanáticos de Selena Gómez estaban ansiosos por verla posar frente a las cámaras y lucir un impresionante atuendo para este año, sin embargo la cantante no asistió sumándose a la lista de artistas que brillaron por su ausencia en esta edición de la gala del Met. Su última aparición en la alfombra roja del Met Gala fue en 2018, y aunque muchos esperaban su regreso, no fue así.