Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, informó que la línea telefónica gratuita 075 “Tú Decides” se consolida como un servicio único en el país, diseñado para garantizar el derecho a decidir de mujeres y personas con capacidad de gestar.

La línea funciona de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y ofrece orientación, información y acompañamiento sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Servicios de Aborto Seguro (SAS). A través de este mecanismo, se atiende de manera confidencial y con perspectiva de derechos humanos.

Conscientes de la diversidad cultural de Michoacán, el servicio cuenta además con traductoras en lengua purépecha, lo que garantiza que todas las mujeres, sin importar su lengua o lugar de origen, puedan ejercer plenamente su derecho a decidir.

En paralelo, la Ruta SAS (Servicios de Aborto Seguro) avanza como una estrategia de información y atención integral que articula esfuerzos del gobierno estatal para asegurar el acceso a la salud y a la autonomía reproductiva.

“La salud y la dignidad de las mujeres están en el centro de la transformación. Con la línea 075 y la Ruta SAS, Michoacán se coloca a la vanguardia en garantizar que ninguna mujer esté sola en el proceso de decidir”, subrayó Anguiano González.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas progresistas y poner a las mujeres en el centro de la agenda de justicia social e igualdad.