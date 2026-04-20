Teotihuacán, Edomex.- Lunes 20 de abril de 2026.- Un sujeto en poder de un arma corta realizó disparos contra varias personas tras subir a la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. El hecho dejó una mujer canadiense muerta y dos heridos; además, tras la agresión, el perpetrador se quitó la vida, de acuerdo con información preliminar.

#URGENTE Tras dispar4r y mat4r a una turista en #Teotihuacán, el atacante se habría quit4do la vid4.👇🏻🔴 https://t.co/LyQwYg0F11 pic.twitter.com/vfK4WJwYsE — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 20, 2026

Lo anterior ocurrió alrededor de las 11:20 horas este lunes y fue reportado al número de emergencias 911. Las detonaciones desataron pánico entre los visitantes, quienes corrieron para ponerse a salvo, mientras otros se ocultaban donde podían para evitar ser vistos por el atacante.

Las balas hicieron blanco en la turista identificada como Li Desong, de aproximadamente 32 años de edad, de nacionalidad canadiense. Asimismo, otras dos personas quedaron lesionadas, una de ellas – también canadiense-, responde al nombre de Li Delicia de Yong, de 32 años y del otro sobreviviente se desconoce la edad.

Autoridades policiales acudieron al sitio, evacuaron la zona y delimitaron el perímetro. Asimismo, los heridos fueron atendidos y las instancias competentes iniciaron las investigaciones correspondientes. En cuanto al perpetrador, éste no está identificado, él tenía entre 20 y 30 años de edad. En la escena fue asegurada una pistola calibre . 38 milímetros.

#Videos #Urgente | ¡Confirman dos muertos y 6 heridos tras detonaciones de arma en la zona arqueológica de Teotihuacán! 🚨 pic.twitter.com/yqqEacy8gX — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 20, 2026

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