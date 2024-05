Seguimiento #Video | Sube a 4 fallecidos tras accidente de autobús de la banda musical ‘La Traketera Ardiente’

La tragedia también dejó 13 lesionados, todos integrantes del citado grupo

El hecho tuvo lugar en la población de San José de Gracia, carretera Tangancícuaro-Patamban

Bomberos de Tangancícuaro y Chilchota, así como paramédicos de Cruz Roja Zamora, apoyaron en la emergencia

Tangancícuaro, Michoacán, 12 de mayo de 2024.- Suman ya 4 fallecidos tras el choque de un autobús contra una bodega de productos agrícolas ubicada a la orilla de la carretera Tangancícuaro-Patamban, toda vez que uno de los lesionados pereció en un hospital de Zamora, según informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales agregaron que las víctimas son integrantes de la banda musical ‘La Traketera Ardiente’.

El aparatoso percance se registró este domingo a la altura de la población de San José de Gracia, y fue reportado al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron los elementos de Bomberos Tangancícuaro, quienes apoyados por sus homólogos de Chilchota y socorristas de la Cruz Roja Zamora, auxiliaron a los afectados y confirmaron el deceso de tres ocupantes del referido vehículo, mismos que habían quedado prensados.

Se supo que 14 sobrevivientes fueron canalizados a bordo de ambulancias a un hospital de Zamora para su adecuada valoración médica, donde posteriormente murió Rafael N., N., de 38 años de edad, mientras que los 3 masculinos que fallecieron en el lugar son Feliciano N., N., de 32 años de edad, Enrique N., N., de 47 años de edad y Efraín N., S., de 47 años de edad.

Mientras que los sobrevivientes son, Francisco R., C., Erik R., C., Felipe S., S., de 21 años de edad, Miguel Ángel N., C., de 19 años de edad, Luis Enrique N., E., de 30 años de edad, así como Salvador S., N., de 22 años de edad.

Así como, Giovanni P., A., de 38 años de edad, Pedro B., A., de 18 años de edad, José Juan N., E., de 27 años de edad, de los otros afectados se desconoce su identidad ya que fueron trasladados en un vehículo particular.

Unos patrulleros otorgaron seguridad perimetral en la escena de los hechos y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas.

Un autobús de una banda musical se accidentó en #Tangacícuaro, #Michoacán pic.twitter.com/ks8YxXmJXi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 12, 2024

Los vulcanos de Tangancícuaro y Chilchota utilizaron su herramienta para liberar los cadáveres de la unidad siniestrada, después los cuerpos fueron llevados por peritos criminalistas a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor; entre los ahora finados está el chofer del autobús, indicaron las fuentes.

Por último, se conoció que el citado grupo musical es originario de la comunidad de Ahuirán, perteneciente al municipio de Paracho, el cual se dirigía a la población de Tzirio, al parecer por cuestiones de trabajo, pero en el trayecto ocurrió el incidente.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

