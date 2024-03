Seguimiento | Suman 58 personas liberadas tras secuestro masivo registrado en Culiacán

Hasta el momento suman 58 las personas liberadas víctimas del secuestro masivo registrado en Culiacán, entre el 22 y 23 de marzo, informó el secretario de Seguridad de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.

Sin embargo, Mérida Sánchez complementó que aún faltan 8 personas por ser localizadas.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó, el día de ayer 23 de marzo, que la cifra de víctimas privadas de su libertad ascendía a 66 personas, de las cuales el día de ayer se tenía el registro de 42 liberadas.

Esta información fue difundida a través de las redes sociales de Rocha Moya y se contraponen al pasado informe oficial en el que establecía que se habían liberado 18 personas de un total de 25, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Hasta el día de ayer las personas localizadas eran 42 en total, 24 adultos y 18 niñas y niños. Ahora, la cifra de liberados asciende a 58 tras la liberación de otras 16 personas más.

Aunque, no se dio a conocer los detalles del estado de salud de estas últimas personas liberadas, solo se informó que se trataba de 12 adultos y 4 menores.

No obstante, dado que no se presentó denuncia acerca de estas personas no se puede determinar si estas se encontraban privadas de su libertad o solo estaban ausentes por otros motivos de su domicilio, contrastó el secretario de Seguridad.

Cabe destacar que estos hechos se presentan bajo el contexto del enfrentamiento que sostienen las dos fracciones del Cártel de Sinaloa en Culiacán. Por un lado se encuentran “Los Chapitos”, la cual es liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y la encabezada por Aurelio Guzmán.

Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que los hechos sucedidos tengan relación alguna con dicha disputa, solo se conocerán más los detalles conforme avancen las investigaciones.

