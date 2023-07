Seguimiento | Abuelo muestra la quemadura del niño ´la lesión pudo ser originada en la escuela´comentó.

Padres de familia acudieron a la escuela “Frida Kahlo”, donde agredieron física y mentalmente a una profesora, ya que el niño tenía una herida en el brazo, relató el abuelo del menor Alberto Hernández.

A su vez, la profesora Brenda indicó que la lesión del niño, pudo ser provocada en una resbaladilla de la escuela, donde los niños estaban jugando de forma ruda, lugar donde el menor pudo haberse lastimado, que todo podía ser una confusión.

Los padres del niño se dieron cuenta de la lesión en el brazo del niño, una especie de quemadura, por lo que estaban pidiendo desde hace una semana que los atendieran en la escuela, al sentir la desatención de la directora, indicó el abuelo, fue lo que provocó el enojo de los padres de familia.

La lesión en el brazo del niño presenta ya una especie de costra y fue documentado por sus familiares, quienes las dieron a conocer este miércoles 19 de julio.

También detalló que el menor no presenta signos de violencia “el niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera”.

