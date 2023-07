Video | Padres de familia encañonan y golpean a maestra, por supuesta agresión a menor.

El hecho fue captado por una de las cámaras de vigilancia del Colegio Frida Kahlo, en donde se aprecia cómo después de tocar en un zaguán, la madre de familia toma inmediatamente cachetea y toma del cabello a la profesora e ingresa a las instalaciones para seguir atacando a la mujer.

La intolerancia de unos padres de familia desencadenó en una agresión directa contra la maestra de una escuela ubicada en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, a donde llegaron con un menor de edad para golpear a la docente en el patio del plantel escolar.

#VideoViral | ¡A mi hijo no lo vuelves a tocar!, así le grito una madre de familia a maestra mientras la golpeaban y la encañonaban; todo enfrente del niño. 😱⚠️👇🏻 pic.twitter.com/zZjuhiZVyn — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 18, 2023

Los padres de familia reclamaban que su hijo había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo que no era un moretón, relató la maestra de maternal, quien por ausencia de una profesora de kínder, le había tocado cuidar a ese grupo.

La mujer fue escoltada en todo momento por su pareja sentimental, quien siguió a ambas mujeres mientras la madre del niño golpeaba a la docente.

El niño también presenció en todo momento cómo era agredida la educadora, hasta que en el video todos salen de la toma de la cámara, pero aún así se siguen escuchando los gritos de dolor de la maestra y de ira de la madre.

“¡¿Qué te pasa?!”, gritaba la profesora en el video.

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”, mientras el niño reía, relató la profesora luego de denunciar la agresión ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli.

Ante de salir de la escuela el padre reiteró la amenaza contra la maestra diciendo que “ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido, que él es la ver…de Izcalli y que me va a matar”, relató la víctima.