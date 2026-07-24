Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- En dos acciones realizadas en establecimientos de Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró 74 máquinas tragamonedas, así como nueve envoltorios con sustancias con características propias de la marihuana y la metanfetamina.

Elementos de la Guardia Civil brindaron acompañamiento a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en un establecimiento ubicado en la calle Santiago Tapia, en el Centro Histórico, donde fueron retiradas 10 máquinas tragamonedas y se localizaron nueve envoltorios con las sustancias mencionadas.

Posteriormente, como parte de las labores de vigilancia e investigación desplegadas en zonas con incidencia delictiva, agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) realizaron recorridos en la Central de Abasto. En el lugar se ubicaron ocho establecimientos que contaban con este tipo de dispositivos; los responsables permitieron voluntariamente el acceso y retiro de 64 máquinas tragamonedas.

Las 74 máquinas y los envoltorios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.