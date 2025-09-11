Morelia, Michoacán; 11 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) realiza una jornada especial de balizamiento sobre la Avenida Madero, en el primer cuadro de la ciudad, como parte de los preparativos para las próximas fiestas patrias en la capital michoacana.

Los trabajos comenzaron hoy jueves 11 de septiembre, en el tramo comprendido entre las calles de Abasolo y Morelos; y se prevé que concluyan este viernes. La vialidad se cerrará a la circulación vehicular de las 09:00 a las 12: 30 horas, y después de este horario se abrirá nuevamente.

Las labores incluyen la aplicación de flechas de sentido, líneas divisorias, pasos peatonales y triángulos de prioridad ciclista, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y garantizar un entorno ordenado para las y los morelianos que asistirán a las celebraciones patrias.

En esta jornada, se contó con el apoyo de Pato Peatón, Cebra Lisa y Frida Canina, personajes guardianes de la movilidad que se suman a la difusión de la importancia del respeto a las y los peatones, ciclistas y conductores.

La SEDUM invita a la ciudadanía a tomar precauciones durante el tiempo que duren las labores, utilizando vías alternas, y sumándose a la construcción de una movilidad más segura para todas y todos.