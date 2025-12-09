Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), llevó a cabo la entrega oficial de la marca de certificación Carnitas de Michoacán, así como el reconocimiento simbólico a 25 marcas registradas. Estas acciones forman parte del impulso estratégico del Gobierno de Michoacán para fortalecer la protección jurídica y el posicionamiento de los productos elaborados en la entidad.

Durante la entrega, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este logro consolida un instrumento jurídico que brinda certeza tanto a productores como a consumidores, al garantizar la calidad y autenticidad de uno de los referentes gastronómicos más representativos de Michoacán. Subrayó que la certificación permitirá destacar las características únicas de las carnitas michoacanas en los mercados nacionales e internacionales, al igual que sucede con otros productos emblemáticos como el aguacate.

En su intervención, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, reconoció el liderazgo de Michoacán en materia de propiedad industrial, registrando un crecimiento notable en solicitudes de patentes y marcas durante el último año. Señaló que la certificación Carnitas de Michoacán se integra al modelo Hecho en México, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de los productos nacionales ante una nueva dinámica del comercio global. Destacó además el papel del estado en el desarrollo de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, al contar ya con ocho registradas y una más en proceso.

En representación de la Secretaría de Economía federal, Héctor Ochoa Moreno, coordinador general del Corredor Económico del Bienestar Frontera, celebró la entrega de la certificación y reiteró que esta herramienta incrementará la competitividad tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Señaló que, como parte del Plan México y el Plan Michoacán, se ha identificado en el estado una fuerte vocación innovadora y un espíritu emprendedor que impulsa productos con alto valor agregado, entre ellos las tradicionales carnitas, ampliamente reconocidas en diversas regiones del país.

Representantes del sector productivo destacaron que la certificación abre un camino claro para fortalecer la cadena de valor y posicionarlas con mayor fuerza en mercados internacionales. El Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de proteger jurídicamente la identidad productiva del estado y de promover que los bienes elaborados por manos michoacanas continúen consolidándose como embajadores culturales y comerciales en México y el mundo.