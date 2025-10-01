Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- Con motivo del natalicio de José María Morelos y Pavón y del 60 aniversario del Museo Casa Natal de Morelos, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) llevó a cabo una jornada conmemorativa que unió la memoria histórica con la creatividad artística de niñas, niños y agrupaciones estatales.

En el marco de la entrega de premios del concurso de poesía infantil, la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, destacó que escuchar las voces de las nuevas generaciones a través de sus poemas es un recordatorio del legado de Morelos y de los retos actuales que vive la sociedad, y reconoció al personal del museo por seis décadas de trabajo en favor de la cultura y la memoria histórica.

Durante la ceremonia, las y los estudiantes compartieron sus poemas, mostrando con creatividad e imaginación su visión sobre Morelos y la Independencia de México, así como la importancia de mantener vivo su legado en la actualidad.

En este certamen participaron 26 estudiantes de nivel primaria, las y los ganadores recibieron diplomas, paquetes de libros y estímulos económicos en reconocimiento a su talento creativo.

La jornada incluyó también un concierto de la Orquesta de Música Tradicional Magnolia Tsitsiki y la presentación del Ballet Folklórico del Estado de Michoacán, quienes brindaron un acto artístico para honrar al Siervo de la Nación y celebrar las seis décadas del recinto cultural.