Morelia, Michoacán, 13 de junio de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura (Secum), entregó un reconocimiento y un estímulo económico de 15 mil pesos al maestro Adolfo Gabriel Castillo, pireri originario de la Isla de Urandén, municipio de Pátzcuaro, por su invaluable labor como creador, intérprete y promotor de la pirekua, canto tradicional p’urhépecha.

Esto en el marco del homenaje organizado por la radiodifusora XEPUR, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como parte de la celebración del Día del Compositor Purépecha.

A sus 56 años y con más de cuatro décadas de trayectoria, Adolfo Gabriel vive actualmente en la comunidad indígena de Tiríndaro, municipio de Zacapu. Es director y compositor del Trío Tanimu Iretecha, además de tecladista y acordeonista del grupo Voces y Guitarras de Tiríndaro. Ha compuesto más de 100 pirekuas, piezas inspiradas en el amor, la vida cotidiana, la naturaleza y, sobre todo, en la preservación de la lengua y la identidad purépecha.

“Uno como pireri no quisiera que se acabara el idioma ni la música”, expresó conmovido el homenajeado, quien agradeció a la Secum, a la Comisión Representativa de Pirericha de las cuatro subregiones purépechas, a su familia y a las nuevas generaciones. “Este reconocimiento me halaga, pero sobre todo me compromete a seguir componiendo pirekuas que mantengan vivas nuestras raíces y hagan feliz a la gente”, añadió.

Rememoró que fue a los 12 años cuando su hermano mayor le enseñó sus primeros acordes en la guitarra. Desde entonces no ha dejado de componer, convencido de que la música es memoria viva y alegría compartida para su pueblo.

La Secum refrenda su compromiso con la visibilización y el reconocimiento de las y los portadores del legado musical de los pueblos originarios, quienes hacen de la música un acto de amor, resistencia y esperanza.