Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) tendrá una proyección gratuita de la película “Sorda” este 28 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos.

La actividad busca abrir espacios de inclusión y diálogo a través del cine, visibilizando la realidad, cultura y derechos de las personas sordas en México. Esta conmemoración recuerda la fundación de la primera escuela nacional para personas sordas en 1867, un paso fundamental para el acceso a la comunicación y el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Sorda es un largometraje español dirigido por Eva Libertad, creadora con una trayectoria que vincula el ámbito escénico y cinematográfico. La cinta combina español y Lengua de Señas Española (LSE) para contar la historia de Ángela, una mujer sorda que espera un hijo con Héctor, su pareja oyente.

La llegada del bebé detona una crisis que obliga a Ángela a enfrentar sus miedos sobre la maternidad, la comunicación y la convivencia en un entorno que no siempre la contempla. El filme aborda con sensibilidad los vínculos afectivos, las diferencias culturales, los límites del lenguaje y la necesidad de construir puentes entre mundos distintos.

Con esta proyección, la Secum reafirma su compromiso de impulsar actividades culturales que promuevan la inclusión, el acceso a la información y el reconocimiento de la diversidad comunicativa en la sociedad.