Pátzcuaro, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presentará la exposición “Somnia: visiones interiores”, del artista michoacano Elías Rodríguez Ávila, el próximo viernes 21 de noviembre a las 17:00 horas en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. La muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el 15 de febrero de 2026.

Esta exposición representa una oportunidad para acercarse a la obra de un creador que dedicó su vida a la enseñanza y desarrollo artístico de varias generaciones. Es fundamental reconocer la labor de las maestras y maestros que, como Rodríguez Ávila, han contribuido a fortalecer la identidad cultural desde las aulas y los espacios de formación comunitaria.

La muestra exhibirá más de 30 obras seleccionadas de una producción que supera las mil 500 piezas totales, incluyendo dibujos, cuadernos y pinturas, donde se aprecia la amplitud de su lenguaje visual. El artista exploró técnicas como acrílico, acuarela y gis pastel, desarrollando desde paisajes urbanos europeos y ambientes rurales hasta autorretratos, escenas surrealistas y composiciones cargadas de simbolismo.

“Somnia: visiones interiores” permitirá apreciar la riqueza cromática y el refinado trazo de Rodríguez Ávila, cuya obra integra influencias europeas de finales del siglo XIX y de la primera mitad del XX, con ecos de Van Gogh y Chagall. Esta muestra es un homenaje a su legado artístico y pedagógico, además de una invitación a adentrarse en su universo profundamente sensible y humano.

Nacido en Lagunillas, Michoacán, Elías Rodríguez Ávila desarrolló una sólida trayectoria como maestro normalista especializado en artes plásticas. Estudió acuarela en el Centro Cultural del INBA en San Miguel de Allende con la maestra Mai Ono, así como pintura contemporánea con Miguel Sauzo en la Casa de la Cultura de Aguascalientes. Su práctica docente se extendió por escuelas rurales de Michoacán y Querétaro, además de impartir dibujo, pintura y acuarela en Casas de la Cultura y en la Universidad Autónoma de Querétaro.