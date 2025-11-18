Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al cuarto concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) este viernes 21 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo, con un programa que incluye el Concierto para Contrabajo y Orquesta de Serge Koussevitzky y la Novena Sinfonía de Antonín Dvořák, dos obras esenciales del repertorio sinfónico.

La velada contará con la presencia del director uruguayo invitado Martín Jorge, quien cuenta con una trayectoria destacada en América y Europa. Desde 2015 es director titular de la Sinfónica de Montevideo y en 2025 asumió también la dirección general y artística del Teatro Solís.

El solista invitado será el contrabajista Luis Manuel Mendoza Ortega, formado en instituciones como el Conservatorio de las Rosas y la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH. Con una carrera activa en escenarios nacionales e internacionales y quien forma parte de la sección de contrabajos de la Osidem desde 2015.

El programa reúne la expresividad del concierto de Koussevitzky y la fuerza emocional de la Novena de Dvořák, una combinación ideal para quienes disfrutan de la música sinfónica en vivo.

La entrada tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos, y se pueden adquirir desde hoy en las oficinas de la Osidem, en la calle Melchor Ocampo 256, Centro Histórico de Morelia, en horario de 9:00 a 18:00 horas.