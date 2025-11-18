Pátzcuaro, Michoacán, a 18 de noviembre del 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la entrega de un reconocimiento al periodista patzcuarense Don Lucio Herrera Alonso, “el profe Lucio”, por su destacada labor al frente de La Crítica Regional y su aporte histórico al periodismo michoacano.

Acompañado por la diputada Belinda Iturbide Díaz, el director de Canal 7 Pedro Velázquez, ciudadanos, autoridades invitadas y periodistas de distintos municipios, Arreola destacó que Don Lucio representa una generación de comunicadores que ejercieron con valor, rigor y profundo compromiso social. También agradeció la presencia de la familia del homenajeado, reconociendo el orgullo con el que han respaldado su trayectoria.

Durante el evento, Pedro Velázquez compartió un mensaje en el que recordó ediciones emblemáticas de La Crítica Regional de 1985 y 1995, subrayando cómo Don Lucio documentó con claridad hechos relevantes como el incendio del mercado municipal y diversas problemáticas políticas de la época. Señaló que ese valor para decir la verdad con responsabilidad es lo que distingue a un periodista íntegro.

En su intervención, Julio Arreola pidió un aplauso para el profe Lucio y reconoció que su trabajo formó conciencia ciudadana y dejó huella en la vida pública de Pátzcuaro. “Hoy celebramos a un hombre que ejerció la crítica con ética y valentía, y que inspira a las nuevas generaciones a informar con veracidad”, expresó.

El acto concluyó con la entrega formal del reconocimiento y un mensaje de agradecimiento a todas y todos los comunicadores que continúan fortaleciendo la vida democrática de Michoacán mediante un ejercicio periodístico responsable, honesto y comprometido con la verdad.