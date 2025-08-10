Morelia, Michoacán, 10 de agosto de 2025.- En el marco de la exposición Nodo, colección de José Pinto Mazal, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) realizará las Primeras Jornadas sobre Arte Contemporáneo Mexicano, del 14 al 16 de agosto en la sala 6 del Centro Cultural Clavijero. Este ciclo de conferencias propone un espacio de análisis y diálogo en torno a las prácticas artísticas actuales del país.

Las actividades comenzarán el jueves 14 a las 17:00 horas con la conferencia “Crítica de arte”, a cargo de Argelia Castillo, integrante de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), del Comité Regional de América Latina y el Caribe de la AICA, y del Seminario de Cultura Mexicana. Su ponencia abordará el propósito, los métodos y las estrategias de la crítica de arte, así como su relevancia en el panorama artístico contemporáneo.

El viernes 15, a las 17:00 horas, se presentará la charla “La crítica de arte y el arte contemporáneo en México I”, un recorrido crítico por las propuestas de artistas mexicanos influyentes, analizando cómo se articula su producción y su recepción en contextos locales e internacionales.

El ciclo cerrará el sábado 16, a las 10:00 horas, con “La crítica de arte y el arte contemporáneo en México II”, que profundizará en la obra de creadores emergentes y consolidados, cuyas propuestas destacan por su solidez.

La entrada a las jornadas es gratuita, con registro previo en: https://forms.gle/YPJ7MedPPift56sY6. La invitación está dirigida a estudiantes, artistas, docentes, críticos, gestores culturales y público interesado en conocer más sobre los procesos y discursos que configuran el arte contemporáneo en México.