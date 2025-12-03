Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la conferencia “Morelia se construyó con fuego”, a cargo de Alfredo Salas Meza, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La actividad se realizará el jueves 4 de diciembre a las 18:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural Clavijero, con entrada gratuita.

La charla presentará los hallazgos del salvamento arqueológico efectuado en 2025 durante las obras del segundo anillo periférico de Morelia, en una zona del oriente de la ciudad donde casi no se habían realizado investigaciones previas.

Entre los descubrimientos destaca un horno de cal de la época colonial, único en Michoacán, relacionado con la producción de materiales para la arquitectura virreinal y posiblemente vinculado al antiguo Camino Real hacia Ciudad Hidalgo.

Asimismo, se documentaron asentamientos con más de dos mil años de antigüedad, con ocupaciones entre el 100 a.C. y el 650 d.C., y una posterior presencia purépecha. Se recuperaron cerámicas poco comunes, herramientas de piedra y objetos asociados a comunidades del lago de Cuitzeo, que permiten reconstruir rutas de intercambio y formas de vida en la región.

Salas Meza es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro por El Colegio de Michoacán. Especialista en industria lítica e intercambio desde la antropología económica, ha realizado trabajo de campo en la región del Bajío, particularmente en el sitio de Zaragoza, en La Piedad. Actualmente integra el proyecto de salvamento arqueológico del segundo anillo periférico de Morelia, del INAH Michoacán.