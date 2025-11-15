Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Para fortalecer el conocimiento tradicional y el patrimonio cultural vivo de las comunidades, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la charla “Herbolaria casera”, que se realizará el 15 de noviembre a las 17:00 horas en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. La actividad es gratuita y abierta a todo público interesado en las prácticas tradicionales de sanación.

La sesión ofrecerá una introducción al uso cotidiano de plantas medicinales para atender malestares comunes mediante infusiones, tés, cataplasmas y otras preparaciones. El encuentro busca rescatar saberes transmitidos de generación en generación y promover su aplicación en la vida diaria de las comunidades.

La charla estará a cargo de Esther Mendoza Campuzano, terapeuta empírica purépecha con amplia experiencia en herbolaria, masaje tradicional y sanación espiritual. Su trabajo se ha dedicado a difundir las propiedades de diversas plantas y su potencial terapéutico para aliviar afecciones gastrointestinales, respiratorias, inflamatorias y musculares.

Mendoza Campuzano participa activamente en ferias artesanales y encuentros de medicina tradicional purépecha, donde comparte técnicas ancestrales y nuevas aproximaciones terapéuticas.