Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a creadoras, creadores, colectivos y actores culturales del estado a participar en las mesas del Encuentro “Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria”, que lleva a cabo el Gobierno de México desde el 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este miércoles 3 de diciembre se llevarán a cabo dos sesiones en Uruapan y Zitácuaro, orientadas al diálogo, diagnóstico y fortalecimiento de proyectos comunitarios de artes, memoria y espacios independientes.

La mesa “Patrimonio cultural y memoria” se realizará en la Casona Multifuncional Municipal de Uruapan, ubicada en Donato Guerra 2, Centro, a las 12:00 horas. Participarán Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad; Omar Vázquez, director general del INAH; y Marco Antonio Rodríguez, director del Centro INAH Michoacán.

Más tarde, a las 17:00 horas, se desarrollará en el Museo Casona de la Estación de Zitácuaro, la mesa “Grupos escénicos y espacios independientes”, con la participación de Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, y Luis Arturo García, responsable de Programación del mismo recinto.

Ambas sesiones buscan recoger experiencias, retos y propuestas directamente de las comunidades culturales para fortalecer acciones territoriales del Plan Michoacán y articular estrategias federales y estatales en favor de la cultura como herramienta de cohesión social. La participación es gratuita con registro previo en: planmichoacan.cultura.gob.mx