Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura realizó el depósito de las cenizas del artista Alfredo Zalce en su Casa Taller, en el marco de su 23 aniversario luctuoso. El acto solemne reunió a autoridades culturales, familiares, comunidad artística y público, como un gesto de memoria y reconocimiento.

La secretaria Tamara Sosa Alanís señaló que se trató de un día muy emotivo que reafirma el compromiso del Gobierno estatal con la preservación y difusión del legado de Alfredo Zalce. Asimismo, agradeció la confianza depositada por familiares y amigos en las instituciones culturales para salvaguardar su memoria, consolidando la Casa Taller como un recinto vivo destinado a la creación, formación y encuentro social.

En su participación, el artista visual y docente Mizraim Cárdenas Hernández compartió que fue una semana de muchas emociones durante las jornadas realizadas en torno al legado del maestro. Destacó que la Casa Taller Alfredo Zalce es un espacio formativo y cultural, y señaló que resulta profundamente simbólico que el artista regrese a su casa.

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación Cultural Alfredo Zalce, Mariela Ferreyra, expresó que hace 23 años el maestro dejó esta casa y que hoy regresa para iniciar un nuevo ciclo, reafirmando la vigencia de su legado y su profunda relación con este espacio que fue su hogar, taller y territorio creativo.

A nombre de la familia, Beatriz Zalce de Guerriff, hija del maestro, manifestó que se trató de un momento de sentimientos encontrados, donde la tristeza convivió con el agradecimiento de que este acto finalmente se haya realizado. Agradeció a las instituciones y pidió que la Casa Taller continúe como un espacio de aprendizaje creativo.

Alfredo Zalce (1908–2003) fue pintor, grabador y muralista, y una de las figuras fundamentales del arte mexicano del siglo XX. Originario de Pátzcuaro, Michoacán, desarrolló una obra profundamente vinculada a la vida social y cultural del país, y tuvo un papel clave en la formación de generaciones de artistas y en el impulso de la enseñanza artística en la entidad. Su legado permanece vigente en su obra, en la bienal nacional que lleva su nombre y en la concepción del arte como una práctica comprometida con la sociedad.