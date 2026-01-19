Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026 . El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, dio a conocer que se creará un Juzgado Digital con competencia en todo el estado y cuya operación se proyecta durante el primer semestre de 2026, como parte de las acciones orientadas a modernizar la impartición de justicia en la entidad.

Señaló que desde septiembre de 2025 con la Escuela Estatal de Formación Judicial se han realizado esfuerzos para preparar al personal de la institución y estar en condiciones de enfrentar los retos jurisdiccionales venideros, a través de diversos talleres, cursos, conversatorios, foros y diplomados, entre otras actividades académicas. De igual forma, la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), coordinada por la magistrada Monserrat Pérez Marín, ha llevado a cabo diversas acciones que permitirán cumplir con el plazo legal para su entrada en vigor.

Cabe recordar que se definió la propuesta de Modelo de Gestión para la instrumentación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, que regula este ordenamiento nacional y establece que los juicios en línea serán una prioridad, por lo cual la Comisión generó esta propuesta de creación del Juzgado Digital.

Con un Juzgado en Línea, el nuevo Poder Judicial de Michoacán transita hacia una justicia moderna, eficaz, eficiente y más accesible para las personas, potencializando el uso de la tecnología para redefinir esquemas de trabajo tanto en áreas administrativas como jurisdiccionales. Así, las personas justiciables podrán presentar de manera pronta, demandas o promociones, consultar sus expedientes, recibir notificaciones, así como participar en audiencias y comparecencias a distancia.

La instauración y regulación de determinados juicios y procedimientos en línea permitirá impartir y administrar justicia optimizando estructuras y procesos; impactará en el tiempo de respuesta y en una mejor economía de los recursos públicos salvaguardando los derechos fundamentales de las personas, con la implementación de expedientes digitales, notificaciones electrónicas, audiencias y salas virtuales, sin desnaturalizar el proceso ni los principios de tutela judicial efectiva.

Se plantea que el juzgado tenga competencia estatal y que inicialmente conozca exclusivamente de aquellos asuntos que generalmente implican menor conflicto y trámite, por ejemplo, acreditación de hechos sobre identidad de persona por diversidad y/o discrepancia de nombres; ratificación de convenio, acreditación de hechos de posesión sobre bienes inmuebles no inscritos a nombre de persona alguna en el Instituto Registral y Catastral del Estado; nulidad de acta de nacimiento por duplicidad de registro; divorcio por mutuo consentimiento; autorización para salir del país, entre otros.