Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a participar en el taller de danza inclusiva, un proyecto permanente que promueve el acceso a la expresión artística, el movimiento y la convivencia para personas jóvenes y adultas con discapacidad.

El taller estará a cargo de Javier Gutiérrez Nájera y contempla la práctica de baile de salón, paradanza y baile social; además, de integrar disciplinas como psicoballet, danza terapia, musicoterapia, rítmica y expresión corporal.

La actividad está dirigida a personas a partir de los 15 años de edad y ofrece atención a todo tipo de discapacidad, con la posibilidad de asistir con acompañante, tutor o tutora. El objetivo es generar espacios seguros de participación cultural que favorezcan el bienestar físico, emocional y social de las y los participantes.

Las sesiones se realizarán en la Casa de la Cultura de Morelia, ubicada en Morelos Norte 485, Centro, en el salón Refectorio, los sábados de 16:00 a 18:00 horas. El taller inicia el 31 de enero y concluye el 29 de noviembre de 2026. No es necesario realizar inscripción previa; las y los interesados solo deben presentarse el día y hora de la actividad.