Pátzcuaro, Michoacán, 18 de agosto de 2025.- Michoacán continúa por el camino para fortalecer el turismo comunitario, un eje de sustentabilidad que sigue el gobierno del estado y de México, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Por ello este fin de semana se realizó el Taller Participativo sobre Experiencias Comunitarias, en el cual se generó un punto de encuentro entre ejidos, comunidades agrarias, empresas familiares y cooperativas.

A este encuentro, realizado en Pátzcuaro, asistieron personas del sector turístico pertenecientes a las islas de la Pacanda, Yunuén, Janitzio, así como de Santa Fe de la Laguna, Tzintzuntzan, Crescencio Morales, Ocampo, Sevina, Cherán, Santa Cruz y de las Playas de Michoacán.

En representación del titular la Sectur, Roberto Monroy García, la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Lucero García Medina, fue la encargada de acudir al evento para señalar que este taller se realizó con el propósito es coadyuvar junto con las comunidades de todo el estado en el fortalecimiento y consolidación de sus proyectos turísticos comunitarios.

En el marco de este encuentro se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo, en las cuales las comunidades presentaron sus proyectos, identificando factores clave para fortalecer, mejorar e implementar acciones conjuntas. Todo ello con el firme objetivo de continuar trabajando en equipo y dar mayor visibilidad y proyección a sus lugares de origen.

Entre las autoridades federales que acudieron se encontraron: Bárbara Baltazar, representante de Oficina de Presidencia de la República; Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, Subsecretaría de Ciencia y Humanidades, de la Secihti; Dulce Gatica, directora general de Sustentabilidad Turística de la Sectur Federal; Silvia Murillo Cardoza, coordinadora general de Producción y Productividad, de Conafor; Bertha Dimas Huacuz, coordinadora de Planes de Justicia, del INPI; Rodolfo Castellanos, director de Coordinación Estratégica para la Incidencia de la Ciencia y las Humanidades, de la Secihti.