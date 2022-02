Secretaría de Salud realiza pruebas gratuitas de COVID-19 en 4 unidades médicas de Morelia

Morelia, Michoacán, 01 de febrero del 2022.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa realizando pruebas rápidas y de PCR, para identificar casos sospechosos o positivos de COVID-19, y así brindar tratamiento oportuno y contención de contagios entre la población.









Las pruebas realizadas en todos los centros de salud, adscritos a la SSM son de alta eficiencia y con resultados certeros; para solicitar tu cita en el Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Urueña” solo tienes que realizar los siguientes pasos:

Acudir solo, portando adecuadamente tu cubrebocas y respetando la sana distancia, en un horario de 7:30 de la mañana para recibir tu ficha, se reparten alrededor de 100 a 120, posteriormente dirigirte al módulo de atención de enfermedades respiratorias, que se encuentra fuera de las instalaciones, para que puedas ser evaluado por los químicos y demás personal de salud.

Cabe aclarar que, si el paciente necesita ayuda, acudir con un familiar, siempre y cuando no genere aglomeraciones y no poner en riesgo la salud de las demás personas, en caso de no alcanzar turno por la mañana acudir a la 1:00 de la tarde para la siguiente ronda.

Es recomendable acudir hacerte la prueba dos o tres días después de la aparición de síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio, dificultad para respirar, ya que actualmente han aparecido falsos negativos, advirtió la directora de esta unidad médica de primer nivel de atención, Verónica Elizabeth Méndez Camarillo.

Los resultados de las pruebas rápidas se dan media hora después de la toma de muestra y en caso del PCR el tiempo estimado es de 24 a 72 horas, pero ambos los puedes consultar vía whatsApp al 4434879568.

Las pruebas COVID-19 también se realizan en el módulo de “Tierra y Libertad”, ubicado en la calle Carlos Rovirosa de la colonia Wenceslao Victoria; “Santa Cecilia” en la calle Pablo Moncayo número 19 de la colonia Ampliación Santa Cecilia; así como en el Hospital de la Mujer de Morelia con domicilio en Guillermo Rocket número 250, Poblado Ocolusen, podrás sacar cita a los números 4431864071 o al 4433159419.