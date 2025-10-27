Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2025.- El Congreso del Estado, en coordinación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, realizaron un curso-taller de autoexploración contra el cáncer de mama, para las trabajadoras del Poder Legislativo.

En el marco del mes rosa y la lucha contra el cáncer de mama, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directivas del Congreso del Estado, destacó la importancias de hablar de la lucha contra el cáncer de mama en estos espacios a fin de visibilizar este problema de salud y generar una cultura de prevención, además en donde las mujeres aprendan como autoexplorarse y en conjunto, compartir experiencias.

“Desde el Congreso del Estado tenemos que ir más allá y garantizar que las mujeres tengamos derecho y acceso a la salud, la autoexploración debe de ser parte de nuestra forma de vida, de nuestros hábitos, pues ganarle la batalla al cáncer y reducir la mortalidad es tarea de todas y todos juntos en equipo”.

La legisladora local, detalló que esta 76 Legislatura ha sido aliada en esta lucha contra el cáncer, por lo que en el presupuesto pasado se aprobaron más de 40 millones de pesos para el Instituto de Oncología de Michoacán y se aprobó también recurso para unidades especiales y aparatos para la lucha contra el cáncer.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanis Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y quien dio la inauguración oficial de este curso-taller, señaló que es importante reconocer que la salud es un derecho humano y que tiene que ser la prioridad de los gobiernos garantizar el acceso a los servicios de salud con una perspectiva de género.

“En el tema de las mujeres y en la atención de este tipo de enfermedades, siempre es fundamental la perspectiva de género, pues tanto en el ámbito público como privado tenemos que reconocer que las mujeres necesitamos espacios para atendernos a tiempo, debemos de dar facilidades y garantizar que cuando nos toque hacer cualquier chequeo, tengamos la oportunidad de hacerlo, sin tener ningún problema en nuestro trabajo”, agregó.

En su intervención, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, lamentó que este tema a veces no se quiere escuchar, ni saber, sin embargo dijo, las estadísticas señalan que en México y el mundo miles de mujeres enfrentan una batalla que no eligieron y que una de cada ocho mujeres, en algún punto de su vida pueden enfrentar cáncer de mama.

En ese sentido, la legisladora local subrayó que “si detectamos a tiempo este cáncer de mama, no siempre es algo catastrófico, de ahí radica la importancia de la detección temprana, de visibilizar este tema y generar entre todos una cultura eficaz de prevención”.

Por su parte, el Secretario General del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, expresó que la prevención es de suma importancia para evitar que se complique alguna situación médica, por ello dijo, “se han impulsado en este Congreso del Estado jornadas médicas de distinta índole y desde luego este curso-taller, para que todos nos cuidemos y estemos al pendiente de nuestro cuerpo”.

El líder sindical, mencionó que “aprender a cuidarnos, es aprender a cuidar a la familia, ya que ustedes son el sustento de la misma, por ello también aplaudo que haya el respaldo de nuestras diputadas”, finalizó.