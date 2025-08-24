Salvador Escalante, Michoacán, 24 de agosto de 2025.- Con una amplia participación ciudadana, la comunidad de Chapa Nuevo, en el municipio de Salvador Escalante, aprobó mediante una asamblea general el tránsito al modelo de autogobierno y presupuesto directo, mecanismo reconocido en la legislación estatal que fortalece la autonomía de los pueblos originarios.

En representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, acudió el director de Gobernación, Ricardo Palominos, quien junto con autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio fe pública del proceso y certificó la legalidad del acto ciudadano.

Durante la asamblea libre e informada, en la que participaron los habitantes de la localidad, se llevó a cabo la votación que arrojó un resultado de 512 votos a favor y solo 9 en contra, lo que confirmó de manera contundente la voluntad de la población de organizarse bajo sus propios usos y costumbres, así como administrar de manera directa los recursos públicos que les corresponden.

Con esta determinación, Chapa Nuevo se convierte en la comunidad número 47 en Michoacán que se rige bajo el modelo de autogobierno y presupuesto directo, consolidando al estado como referente nacional en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El Gobierno de Michoacán reitera su compromiso permanente de respeto, acompañamiento y garantías de los derechos de autodeterminación, en un marco de legalidad y gobernabilidad.