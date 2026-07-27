Morelia, Mich.- Lunes 27 de julio de 2026.- Dos accidentes vehiculares se registraron este lunes en distintos puntos de la capital michoacana, dejando como saldo al menos tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, informaron fuentes allegadas al tema.

El primer percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas sobre la avenida Héroes de Nocupétaro, casi en la esquina con la calle Guillermo Prieto, en la colonia Industrial.

De acuerdo con los datos obtenidos, un automóvil se estrelló contra la barda de un predio. Como resultado, tres ocupantes de la unidad sufrieron heridas que, afortunadamente, no fueron de gravedad.

Unos paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, mientras que agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho.

Horas después, alrededor de las 07:00 sobre el Libramiento Norte, a la altura de la avenida Torreón Nuevo, se registró un choque por alcance en el que estuvieron involucrados tres unidades, entre ellos un taxi de la línea “Máquinas Rojas” y una camioneta.

A pesar de lo aparatoso del incidente, únicamente se reportaron afectaciones materiales. Socorristas y elementos policiales atendieron la emergencia, en tanto que los oficiales efectuaron el estudio técnico para deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113