Celeste Ascencio encabezó una Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde reconoció el papel histórico de esta región en la construcción de los movimientos sociales y de izquierda en México.

Durante el encuentro, destacó que Lázaro Cárdenas ha sido un referente de organización y participación popular, gracias al compromiso de mujeres y hombres que durante décadas han luchado por la justicia social, los derechos de las y los trabajadores y un país con mayor igualdad.

Celeste Ascencio afirmó que los avances alcanzados en los últimos años son resultado del esfuerzo de millones de personas que nunca dejaron de creer en la posibilidad de construir un gobierno comprometido con el pueblo.

“Hoy tenemos la responsabilidad de cuidar lo que entre todas y todos hemos construido. No podemos dar un paso atrás en la defensa del bienestar, de los derechos y de los principios que dieron origen a la Transformación”, expresó.

Asimismo, reiteró que el fortalecimiento del movimiento requiere mantener la organización, el diálogo permanente con la ciudadanía y la participación de quienes han hecho posible este proyecto desde sus inicios.