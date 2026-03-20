Morelia, Mich.- Viernes 20 de marzo de 2026.- Dos accidentes de tránsito se registraron en distintos puntos de la capital michoacana durante la mañana de este viernes; los percances dejaron a igual número de personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, comentaron fuentes policiales.

El primer incidente ocurrió sobre los carriles centrales del Libramiento Norte, en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, debajo del puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Lomas del Tecnológico.

Se trató de un choque por alcance entre una motocicleta y un camión refresquero de la empresa Pepsi. El motociclista resultó herido y fue auxiliado por paramédicos y patrulleros municipales, éstos últimos se encargaron del peritaje correspondiente.

El otro hecho tuvo lugar en el cruce de la avenida Madero Poniente con avenida Río Grande, también conocida como División del Norte, a la altura de la colonia Bocanegra y frente a la colonia Tres Puentes.

En el sitio, una camioneta Kia Sportage, color blanco, impactó a una pareja que viajaba en una motocicleta Pulsar, color gris con detalles en azul. Derivado de la colisión, una mujer sufrió contusiones leves y no requirió traslado hospitalario. Por último, un agente de vialidad municipal realizó las acciones conducentes para deslindar responsabilidades.

RED 113 MICHOACÁN/ Redacción