Morelia, Mich.- Jueves 26 de febrero de 2026.- Dos accidentes de tránsito se registraron la mañana de este jueves en diferentes sitios de la capital michoacana, hechos que dejaron un lesionado y daños materiales, comentaron fuentes policiales.

El primer incidente ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, salida a Charo. Se trató de un choque entre una motoneta y un auto; el tripulante del primer vehículo en mención resultó herido. La emergencia fue atendida por patrulleros y paramédicos.

El segundo caso sucedió sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, a la altura de la colonia Los Ángeles. En la escena. En el lugar, un tráiler y una camioneta protagonizaron una colisión, la cual solo generó afectaciones materiales y perjudicó el paso para otros automotores.

Unos oficiales se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para mover el tractocamión.