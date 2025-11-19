Tacámbaro, Mich.- Miércoles 19 de noviembre de 2025.- Un hombre resultó lesionado tras la volcadura del vehículo en el que viajaba sobre la carretera Tacámbaro-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles, a la altura de la comunidad de San Antonio. Se apreció que la unidad cayó a un desnivel a la orilla del camino y terminó siniestrada.

La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que acudieron unos paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y retiraron el auto dañado.