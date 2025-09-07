Morelia, Mich. – Domingo 07 de septiembre de 2025.- Un incendio de casa habitación se registró la tarde de este domingo en la colonia Infonavit Justo Mendoza, ubicada al poniente de Morelia, hecho que sólo dejó daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

El mencionado inmueble es parte de una casa dúplex y está localizado en la calle General José María Rojo; el siniestro tuvo lugar en la planta baja. Unos vecinos detectaron la lumbre y algunos de ellos intentaron sofocarla a cubetadas de agua, además alertaron al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros municipales y elementos de Bomberos Morelia, éstos últimos combatieron las llamas con chorros de agua a presión hasta que las eliminaron totalmente .

La referida vivienda es habitada por un individuo que padece de sus facultades mentales. Se espera que las instancias competentes investiguen el caso.