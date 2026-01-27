Jacona, Mich.- 27 de enero de 2026.- Tirado bocabajo y sobre la banqueta quedó el cuerpo sin vida de un masculino que fue agredido a balazos, en la vía pública de la colonia Trasierra, perteneciente a esta demarcación de Jacona.

Habitantes de la calle Estado de Hidalgo fueron quienes al salir de sus casas observaron al susodicho inerte, por lo que pidieron ayuda al número de emergencias 911.

De inmediato para atender la denuncia ciudadana se movilizaron policías y guardias nacionales, junto con los paramédicos de Rescate, estos últimos confirmaron la muerte de un sujeto desconocido, quien vestía chamarra gris, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y portaba una mochila negra.

El área de intervención fue acordonada por los oficiales, mientras que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las actuaciones respectivas.

El municipio de Jacona acumula al menos siete homicidios durante el presente mes de enero:

01 de enero. A balazos matan a un albañil en Jacona.

10 de enero. Ejecutan a balazos a hombre en la colonia Ángel Mendoza, en Jacona.

16 de enero. Matan a “El Chachote” en la colonia Lajas de Jacona.

18 de enero. De 10 balazos hombre es asesinado cerca del templo de Cristo Rey, Jacona.

21 de enero. Sicarios ultiman a un hombre desconocido en la colonia Lomas de San Pablo, Jacona.

27 de enero. Localizan a un hombre ultimado a balazos en la colonia La Antorcha de Jacona.

27 de enero. Se registra homicidio en la colonia Trasierra de Jacona.