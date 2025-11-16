Lázaro Cárdenas , Mich. 16 de noviembre del 2025.- Dos hombres fueron ultimados a balazos en dentro de un domicilio de la tenencia de Caleta de Campos, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas. Hasta el momento el móvil del doble homicidio es desconocido.

Trascendió que la mañana de este domingo, las autoridades fueron informadas sobre dos personas muertas en una casa de la población de “Boca Seca”, por lo que al sitio se trasladaron patrulleros de la Guardia Civil.

Dentro del inmueble encontraron dos cadáveres, uno recostado en una hamaca y otro en una de las camas, lo que hace suponer que las victimas estaban dormidas al momento del atentado.

Posteriormente los fallecidos fueron identificados como Constantino P., de 29 años de edad, quien presentaba 9 impactos de bala en el pecho, e Ismael A., de 34 años, mismo que a simple vista tenía dos heridas proyectil en el cuello.

Los uniformados resguardaron la escena del crimen de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia y más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Hasta el momento suman al menos 3 homicidios durante el presente mes de noviembre, en Lázaro Cárdenas: