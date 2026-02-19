Tarímbaro, Mich.- Jueves 19 de febrero de 2026.- Un choque protagonizado por tres vehículos se registró durante la tarde de este jueves sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, indicaron fuentes de rescate, la cuales comentaron que solo hubo daños materiales.

Se apreció que las unidades involucradas son una camioneta Sierra color plata, una camioneta RAM color rojo y una camioneta repartidora de gas. La colisión fue por alcance y tuvo lugar a la altura de la población de San José de la Trinidad, en el sentido de la capital michoacana hacia Cuto del Porvenir.

En el sitio se presentaron bomberos locales, quienes otorgaron auxilio a los ocupantes y apoyaron en labores de abanderamiento. Asimismo, unos agentes de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, los automotores fueron retirados del camino.