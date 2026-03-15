Morelia, Mich.- Domingo 15 de marzo de 2026.- Dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque sobre el Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, justo frente a la entrada de Urgencias del Hospital IMSS Camelinas. El accidente dejó a una mujer levemente lesionada y varios daños materiales.

Autoridades policiales informaron que el percance se registró la tarde de este domingo sobre los carriles centrales. Se observó que una de las unidades involucradas es de la marca Nissan Versa color blanco, con placas PSR530B, mientras que el otro automotor es un Chevrolet Onix, también color blanco, con matrícula PJU618E.

En el sitio se presentaron oficiales de la Guardia Civil (GC) y paramédicos, quienes atendieron a la fémina lesionada. Asimismo, los agentes de seguridad vial se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.