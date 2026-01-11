Morelia, Mich.- Domingo 11 de enero de 2026.- Una camioneta y un automóvil protagonizaron un choque frontal sobre la avenida Cointzio, en la zona poniente de la ciudad de Morelia, percance que dejó al menos tres personas lesionadas, informaron fuentes policiales y de rescate.

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este domingo en el kilómetro 4 del referido camino, justo a la altura de la colonia La Mintzita. Algunos lugareños reportaron la situación al número de emergencias 911, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron bomberos municipales y estatales, así como paramédicos, quienes atendieron a los heridos y únicamente uno de ellos requirió traslado hospitalario. Se pudo conocer que una de las unidades involucradas es de la marca Toyota Camry, color negro, con placas MEH683C; la otra es de la marca Chevrolet 1500, color verde, con matrícula PPP278C.

En las labores de ayuda también participaron elementos de la Guardia Civil, mientras que agentes de Seguridad Vial se encargaron de realizar el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades. Finalmente, los vehículos siniestrados fueron retirados con el apoyo de una grúa.